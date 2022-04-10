Николай Харитонов провел встречу со спикером Ил Тумэна

Рабочая встреча председателя комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая ХАРИТОНОВА с председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутии) Алексеем ЕРЕМЕЕВЫМ состоялась 6 апреля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы законодательного обеспечения социально-экономического развития дальневосточных и арктических территорий, актуализированные редакции комплексных государственных программ Российской Федерации Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Также председатели обсудили План подготовки и проведения выездного «круглого стола» с участием представителей профильных комитетов (комиссий) законодательных органов субъектов Российской Федерации на тему «Совершенствование законодательного обеспечения опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики» в городе Якутске запланированного на июнь месяц текущего года.