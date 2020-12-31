Николай Долгунов: Впереди новые возможности!

Уважаемые якутяне! Приближается самая замечательная и волшебная ночь в году. Под бой курантов мы с нашими родными и близкими отметим наступление нового года.

От всего коллектива АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО желаю, чтобы наступающий год открыл перед каждым из нас новые возможности, был богат на яркие эмоции и впечатления, наполнен только хорошими, добрыми новостями.

Одно из популярных пожеланий, которое мы адресуем друг другу в эти дни, — чтобы все проблемы и невзгоды оставались в прошлом. Наверное, по объёмам испытаний, выпавших на долю каждой семьи, 2020 год мы будем помнить ещё долго. Однако пандемия не только принесла колоссальные трудности, изменила привычный образ жизни каждого из нас, но и ещё раз доказала, что только совместными усилиями мы можем противостоять любым проблемам. Особые слова благодарности и поздравления хочется адресовать медицинским работникам и волонтерам. Вы — настоящие герои нашего времени!

Дорогие друзья! Пусть наступающий год подарит вам и вашим близким только оптимизм, радость и счастье! И пусть обязательно сбудутся все загаданные под бой курантов желания! С Новым годом!