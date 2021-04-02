Николай Долгунов: Соглашение о сотрудничестве открывает новые перспективы взаимодействия АЭБ с Вилюйским улусом



Алмазэргиэнбанк и администрация Вилюйского района активизируют взаимодействие по различным направлениям социально-экономического развития муниципалитета.

Соглашение о сотрудничестве 1 апреля подписали председатель правления АЭБ Николай Долгунов и глава администрации улуса Сергей Винокуров. В целях реализации соглашения стороны подготовят концепцию сотрудничества и развития совместной деятельности Алмазэргиэнбанка и администрации Вилюйского улуса, в том числе в целях повышения экономического благосостояния района.



«Мы ценим те деловые, продуктивные отношения, которые у Алмазэргиэнбанка сложились с Вилюйским улусом, где офис АЭБ работает с 1995 года. Подписанное соглашение закрепляет уже имеющиеся направления сотрудничества, а также открывает новые точки соприкосновения. Конечным результатом наших совместных с руководством администрации усилий должно стать повышение качества жизни населения района и рост инвестиционной привлекательности муниципалитета», — сообщил Николай Долгунов.



Глава администрации Вилюйского улуса Сергей Винокуров отметил, что подписанное соглашение принесет пользу как Алмазэргиэнбанку, так и населению района. «Документ имеет большой потенциал для реализации конкретных проектов. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с республиканским банком», — подчеркнул он.

