Николай Долгунов поблагодарил сотрудников АЭБ за высокие показатели

Объем доходоприносящих активов Алмазэргиэнбанка с начала года увеличился на 9%, сообщил 6 декабря председатель правления банка Николай ДОЛГУНОВ в ходе ежегодного обращения к сотрудникам в день рождения банка.

6 декабря ведущий региональный банк отметил 28-ю годовщину со дня основания.

«С начала года за счет трансформации бизнеса и развития цифровых сервисов нам удалось увеличить объем доходоприносящих активов на 2 млрд рублей или на 9%. За 11 месяцев обеспечен рост кредитного портфеля на 11%, корпоративного портфеля – на 8%, розничного – на 16%», — сказал Николай Долгунов.

Руководитель АЭБ подчеркнул, что по итогам года банк планирует выполнение всех основных финансовых показателей.

«Алмазэргиэнбанк сохраняет статус крупнейшего финансового института в регионе. Наша стабильность и надежность подтверждается ведущими рейтинговыми агентствами. АЭБ также сохраняет лидерские позиции по всем основным рэнкингам и на протяжении многих лет уверенно входит в ТОП-100 банков страны по размеру кредитного портфеля и вкладам населения», — отметил Николай Долгунов. По его словам, банк исполняет все принятые перед акционерами обязательства.

Председатель правления Алмазэргиэнбанка поблагодарил сотрудников за слаженную работу на высоком уровне и вклад в рост бизнеса: «Это общий результат работы всех подразделений АЭБ. Спасибо линейным руководителям и каждому члену нашей боевой, сплоченной команды!».