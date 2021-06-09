Николай Долгунов очень рад

Алмазэргиэнбанк, Финансово-экономический колледж и Городская классическая гимназия будут совместно работать над повышением уровня финансовой грамотности учащихся. Стороны подписали договор о взаимодействии и сотрудничестве, который станет основой для реализации нового образовательного проекта.

«Я очень рад, что первыми нашими официальными партнерами в реализации проекта по финансовой грамотности стали Финансово-экономический колледж и Городская классическая гимназия. Это учебные заведения с богатой историей, прекрасными образовательными традициями. Алмазэргиэнбанк уже более пяти лет реализует проект «Финансовая грамотность». Наши тьюторы регулярно проводят уроки финграмотности в школах и вузах, а также организуют семинары для предпринимателей, людей старшего поколения», — сообщил председатель правления АЭБ Николай ДОЛГУНОВ.

По его словам, банк ежегодно выпускает книги для детей по финансовой грамотности, каждый квартал выходит газета «Школа АЭБ», создана совместная с СВФУ площадка – «Точка кипения», где проходят мероприятия для клиентов и сотрудников:

«Для нас процесс по повышению финансовой грамотности населения – важная часть политики в области устойчивого развития. Мы понимаем, что чем более финансово грамотным будет наш клиент, с тем большей эффективностью он сможет использовать банковские продукты».

Директор Городской классической гимназии Ольга ИПАТЬЕВА подчеркнула, что в учебном заведении есть профильные классы, где учащиеся в рамках промежуточной аттестации защищают собственные бизнес-проекты.

«Десятиклассники готовят проекты с экономическим обоснованием, анализом рынка. Некоторые разработки наших ребят удалось реализовать на практике. Нам очень интересно сотрудничество с Алмазэргиэнбанком и ЯФЭК, так как сегодняшнее соглашение может стать основной для дальнейшей работы по подготовке грамотных кадров для экономики, финансовой сферы, бизнеса республики», — сказала она.

Присутствовавшая на подписании соглашения заместитель начальника Управления образования Окружной администрации «Город Якутск» Тамара ПОПОВА отметила, что АЭБ имеет все перспективы стать полноценным участником образовательной программы гимназии.

«Образовательная практика школ города Якутска по профильной подготовке учащихся обогащается за счет привлечения организаций и бизнес-структур в реализацию сетевых образовательных программ. Сегодня для этого есть нормативно-правовая база, принятая на уровне Министерства просвещения РФ. Совместная работа гимназии и банка даст возможность отразить в аттестатах выпускников те специализированные курсы, которые будут разработаны и станут преподаваться в классах социально-экономического профиля гимназии. Считаю важным подчеркнуть, что АЭБ станет первой бизнес-структурой, готовой предоставить свои ресурсы для практико-ориентированных сетевых программ по опережающей подготовке кадров», — сказала она.

Директор Финансово-экономического колледжа им. И.И.Фадеева Виктория ЗАХАРОВА напомнила, что учебное заведение и АЭБ имеют давнюю историю сотрудничества в деятельности по повышению уровня финансовой грамотности якутян.

«При ЯФЭК создан Региональный центр компетенций по финансовой грамотности РС(Я), который работает с разными категориями населения – предпринимателями, представителями старшего поколения, детьми-сиротами. Уверена, что подписанное с АЭБ и гимназией соглашение еще больше мотивирует общественные организации республики, отдельных специалистов делиться своими знаниями с жителями региона, становиться волонтерами финансового просвещения», — резюмировала она.

Как было заявлено в ходе встречи, на основании соглашения стороны примут план конкретных мероприятий, включающий организацию уроков по финансовой грамотности, олимпиад, экскурсий, встреч со специалистами.