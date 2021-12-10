Николай Долгунов о ключевых продуктах АЭБ

Алмазэргиэнбанк за время пандемии усилил команду, развил цифровые сервисы, начал создавать единое хранилище данных. Об этом сообщил председатель правления банка Николай Долгунов в ходе ежегодного обращения к сотрудникам в день рождения банка.

6 декабря ведущий региональный банк отметил в онлайн-формате 28-летие со дня основания.

Николай Долгунов отметил, что весной 2020 года, когда грянула пандемия, АЭБ в ускоренном темпе запустил цифровую трансформацию бизнеса, начал усиливать систему корпоративного обучения. «Трансформация процессов уже позволила нам внедрить для частных клиентов кредитную фабрику на собственной цифровой платформе, а также новый вид карты, сочетающей в себе банковские и цифровые нефинансовые сервисы – Карту жителя Якутии. Кроме этого, в ближайшее время мы запустим для корпоративных клиентов новое дистанционное банковское обслуживание и расширенное сопровождение контрактов. Реализация этих проектов качественно меняет подход к работе с нашими клиентами и повышает их удовлетворенность, а для нас это самое главное», — сказал руководитель Группы АЭБ.

По его словам, с новым ДБО значительная часть общения с малым и средним бизнесом переходит в онлайн, а за счет модернизации кредитного сервиса для частных клиентов сократилось время рассмотрения заявки, и банк может сразу выдавать кредиты прямо в приложении «АЭБ Онлайн». Число операций в мобильном банке будет также расти, отметил Долгунов.

Председатель правления АЭБ выделил проект «Карта жителя Якутии». Карта предназначена для всех жителей республики и позволяет заменить удостоверения льготников, получать на неё все социальные выплаты и может использоваться как Единый социальный проездной в общественном транспорте. По словам Николая Долгунова, в ближайших планах расширять зону применения карты жителя при получении госуслуг.

Карта жителя Якутии выдается бесплатно любому якутянину от 14 лет. Обслуживание карты полностью за счет банка, с любой покупки действует кешбэк в рублях (возврат денег), в том числе у партнеров программы лояльности «СВОИ», а на остаток начисляются проценты, как по банковскому вкладу. Карта выпускается на базе платежных систем – российской Мир и международной JCB.

Все, кто уже оформил Карту жителя или только собирается это сделать, автоматически становятся участниками супер-розыгрыша денежных призов «Миллионы от АЭБ», который банк запустил в преддверии своего 28-летия. С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте АЭБ по ссылке https://clck.ru/Z7rmT