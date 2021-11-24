Николай Долгунов: Количество партнёров «СВОИ» превысило 800

Количество партнеров первой региональной программы лояльности «СВОИ» превысило 800, сообщил . С ее помощью жители Якутии могут возвращать часть денег с безналичных покупок по банковской карте, то есть получать кешбэк в рублях.

Среди партнеров «СВОИ» – магазины продуктов, одежды, косметики, бытовой техники и электроники, медицинские клиники, аптеки, салоны красоты и цветов, спортивные центры, рестораны, кафе и доставки еды, работающие на территории республики. Все партнеры – на svoi.albank.ru

Как отметил председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов, АЭБ запустил программу лояльности «СВОИ» для поддержки местного бизнеса и удобства жителей республики.

«Программа объединила якутские компании, товарами и услугами которых мы все пользуемся каждый день. «СВОИ» — это простой и легкий способ экономить, возвращать процент с повседневных трат. Якутяне охотно пользуются этой возможностью. Бизнес же, в свою очередь, увеличивает трафик клиентов за счет держателей карт республиканского банка. Количество партнёров программы перешагнуло за 800, точки «СВОИ» есть практически в каждом районе Якутии. За год рост почти в три раза», — сказал Николай Долгунов.

Кешбэк за месяц может достичь рекордных 40 тыс рублей, как и когда их потратить владелец банковской карты решает сам. В АЭБ нет никаких ограничений и специальных условий.

Возможность сэкономить особенно актуальна сейчас, когда начинается финишная прямая по подготовке к Новому году. Впереди у нас новогодняя кутерьма – покупка подарков для родных и близких, украшение дома, планирование праздничного стола. Каждый может найти среди партнеров «СВОИ» предложения по душе и начать возвращать потраченные деньги.

Николай Долгунов отметил, что прекрасным дополнением к экономии средств станет возможность выигрывать ценные призы и денежные сертификаты. Такие акции региональный банк и программа лояльности «СВОИ» проводят регулярно.

«На следующей неделе у нас стартует большой розыгрыш для всех, кто в декабре оформит Карту жителя Якутии и подключит кешбэк «СВОИ», следите за новостями нашего банка», — сказал руководитель Группы АЭБ. Долгунов также отметил, что условия новогодней акции будут очень простыми.

Если у вас уже есть карта Алмазэргиэнбанка, просто подключите ее к программе лояльности. Сделать это можно в приложении «АЭБ Онлайн» или на svoi.albank.ru, а также с помощью операторов круглосуточного колл-центра банка по номеру 88001003422 (бесплатно по России).

Подать заявку на оформление карты АЭБ можно на сайте банка по ссылке https://www.albank.ru/ru/cards/index.php