Николай Долгунов: Карта жителя Якутии – единый ключ для получения льгот, услуг и бонусов

Карта жителя Якутии значительно упростит доступ населения к государственным и муниципальным услугам, а также позволит активно пользоваться платежными сервисами. Об этом сообщил председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов.

«Сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Всероссийскому дню семьи, любви и верности, глава республики Айсен Николаев вручил первые карты жителя Якутии супружеским парам, награждаемым медалью «За любовь и верность», а также многодетным семьям. Пользуясь случаем, хотел бы от имени коллектива Алмазэргиэнбанка поздравить с этим праздником всех жителей региона. Строить свою семью, воспитывать детей – это и великое благо и серьезный труд. Вместе с ребенком в нашу жизнь приходят как безусловная любовь, так и ответственность за нового человека. В этом огромная сложность и важность миссии материнства и отцовства. И чтобы выполнять столь благородную миссию было немного легче, была разработана Карта жителя Якутии», — подчеркнул Николай Долгунов.

По его словам, карта заменяет собой удостоверение, подтверждающее льготный статус, а также единый социальный проездной билет, объединяет в себе функции банковской карты и возможность получать кешбэк у партнеров программы лояльности «СВОИ». Кроме того, на Карту жителя Якутии можно получать пенсию и другие социальные выплаты.

«Уверен, что якутяне по достоинству оценят возможности и универсальность карты. Призываю всех максимально использовать ее функционал. Карта жителя Якутии становится вашим единым ключом для получения льгот, услуг и бонусов. И, конечно, мы совместно с правительством РС(Я) будем работать над расширением перечня предоставляемых с помощью карты услуг и льгот», — сообщил председатель правления Алмазэргиэнбанка.

Напомним, что с 1 июля по 1 октября 2021 года карту могут оформить жители городов Якутск, Нерюнгри, Нюрба, Мирный и села Бердигестях, относящиеся к льготным категориям и достигшие 14-летнего возраста. Полный список льготных категорий размещен на сайте www.card.sakha.gov.ru

С 1 октября оформление карты будет доступно для всех жителей Якутии, достигших 14-летнего возраста.

Подать заявление на оформление карты можно через портал Единого цифрового сервиса www.card.sakha.gov.ru или www.картажителяякутии.рф .

Алмазэргиэнбанк выступает оператором проекта.