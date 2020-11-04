Николай Долгунов: Эта дата — символ нашей веры

4 ноября наша страна отмечает День народного единства. В этот праздник в России вспоминают подвиг народного ополчения, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые четыре века назад освободили Отечество от иностранных захватчиков, и отдают дань уважения тем, кто во все времена хранил нашу страну от смут, защищал ее самобытность и культурно-историческое наследие.

Дата стала символом нашей веры в завтрашний день, всеобщего единения во имя независимости, лучшего будущего Родины. Праздник знаменует любовь к Отечеству, готовность встать на защиту родной земли, преданность высоким духовным идеалам всех поколений россиян.



В Якутии в мире и добрососедстве живут представители разных национальностей, культур и конфессий. Мы высоко ценим сплоченность наших земляков – сверхважную ценность, которую нам завещали предки и которую мы обязаны беречь. Наша республика крепка благодаря этому и, конечно, тому большому интеллектуальному, творческому потенциалу своих жителей, богатым многообразным традициям, которые раздвигают наши горизонты и делают жизнь более наполненной и красочной. Пусть так будет всегда!

С праздником, друзья! Желаю вам крепкого здоровья, добра, мира и тепла, хорошего настроения!

Председатель Правления

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов