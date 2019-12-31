Николай Долгунов: Для Якутии 2019 год запомнится яркими победами и достижениями

Дорогие якутяне!

От имени коллектива АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом!

Уходит в историю 2019 год. Он запомнится всем нам важными для Республики Саха (Якутия) победами и яркими достижениями. Для коллектива Алмазэргиэнбанка прошедший год был богат на события.

Нам удалось продолжить поступательное развитие, запустить новые финансовые продукты и сервисы, повысить качество предоставления услуг. И эта работа, безусловно, будет продолжаться.

АЭБ сегодня – это крупнейший финансовый институт в республике, стабильность и надежность которого подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами.

Алмазэргиэнбанк продолжает удерживать лидирующие позиции в регионе по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, по привлечению вкладов населения. Сегодня у нас обслуживается свыше 300 тысяч розничных и более 7,5 тысячи корпоративных клиентов. Банк завершает год с высокими показателями, выполнив принятые обязательства перед нашими акционерами.

Все эти достижения не были бы возможны без постоянной поддержки наших клиентов и партнеров, жителей республики. Вместе мы выбираем пути удачного взаимодействия и сотрудничества, итогом которого является активное социально-экономическое развитие нашей родной Якутии.

Друзья! Впереди новогодние праздники – отличный повод провести время с родными и близкими, порадовать детей подарками. Я желаю каждому из вас встретить наступающий 2020 год счастливо, тепло, по-настоящему радостно. Пусть исполняются все самые заветные желания, пусть в ваших семьях царят мир, покой и гармония.

Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Николай Долгунов