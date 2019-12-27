Николай Долгунов: Для АЭБ было важным поддержать республиканские предприятия

Алмазэргиэнбанк запустил программу кэшбэка «СВОИ».

В преддверии Нового года Алмазэргиэнбанк запустил программу лояльности «СВОИ», которая возвращает с покупки кэшбэк реальными деньгами. Владельцы пластиковых карт АЭБ с легкостью могут приумножить свои средства.

«Кэшбэк или возврат денег становится наиболее полезной опцией для тех, кто привык повседневные траты совершать картой.Покупатель возвращает часть средств за товары или услуги, оплаченные безналично, а продавец получает постоянного и лояльного клиента. Для АЭБ, как ведущего банка Якутии, было важным поддержать именно республиканские предприятия. Все партнеры программы «СВОИ» – это местные магазины, включая продуктовые, а также рестораны, кафе, аптеки и даже заправки – и мы каждый день пользуемся их услугами», — отметил председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов. Он подчеркнул, что система лояльности позволит держателям карт АЭБ выгодно управлять своими расходами.

Кэшбэк (от английского cash back – «возврат наличных денег») – это своего рода вознаграждение, которое покупатель получает в виде частичного возврата денежных средств, потраченных им на оплату товаров или услуг. Проще говоря, если вы, например, вылечили зубы на сумму 10 000 рублей в стоматологических клиниках «Евростом+» и «Алерта» – партнерах «СВОИ» с кэшбэком 10%, – то сможете вернуть обратно 1 000 рублей. Выгодно, правда?

Подключить кэшбэк можно к любой пластиковой карте АЭБ, кроме кредитной и карты по обслуживанию кредитов, совершенно бесплатно.

Директор Департамента розничного бизнеса банка Анна Алексеевская сообщила, что это можно сделать тремя способами: в мобильном приложении АЭБ Онлайн 2.0, позвонив на бесплатную горячую линию банка по номеру 8-800-100-34-22 или обратившись в любое отделение для физических лиц (адреса в г. Якутске: Ленина, 10, Ленина, 22, Кирова, 28/1, Ойунского, 11/1, Дзержинского, 26/4).

«Всё, что нужно сделать для того, чтобы начать существенно экономить, – это завести любую карту АЭБ. Заявку на получение можно оформить на сайте банка www.albank.ru или, если у вас уже есть наша карта, просто подключить к ней программу «СВОИ». Если у вас несколько карт в Алмазэргиэнбанке, то можете подключить программу к нескольким картам, чтобы пользоваться всеми преимуществами. Весьма привлекательным для наших клиентов будет подключить к «СВОИм» нашу карту с начислением миль S7Priority и получать двойную выгоду – и мили, и кэшбэк», — рассказала она.

Реальные рубли, а не баллы и бонусы, вернутся на карту уже до 10-го числа следующего месяца. Как и когда распорядиться этими деньгами решает сам клиент Алмазэргиэнбанка. Следить за начислением по кэшбэку можно в приложении АЭБ Онлайн 2.0.

К программе «СВОИ» уже подключено 70 партнеров – это самые популярные магазины, рестораны, кафе Якутии. Среди них – Якутский хлебокомбинат, магазин корейской косметики Nature republic, массажный салон Шанти, компания по производству портативных гаражей Сахатент, ресторан «Своя компания», ресторан быстрого обслуживания «Вилка-ложка», АЗС Саханефтегазсбыт.

Кроме того, «СВОИ» сослужат хорошую службу тем, кто затеял ремонт или хочет обновить мебель. Среди партнеров программы – магазины Профи-Маркет, WallMaster, Маркетпол, ALL pro, ТААСproff, сеть мебельных салонов Виктория, Глобал, Verona, Marseille.

Подробности о правилах программы, партнерах и размерах кэшбэка – на www.albank.ru (вкладка svoi.albank.ru) или в мобильном приложении АЭБ Онлайн 2.0. Список участников постоянно пополняется.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Генеральная лицензия Центрального Банка РФ №2602 от 08.06.2015 г.