23.02.2020
11:30
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Общество

Николай Долгунов: День защитника Отечества – праздник самоотверженных и мужественных людей

От имени коллектива АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и от себя лично сердечно поздравляю якутян с праздником сильных, самоотверженных и мужественных людей – Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отдаем дань уважения и высказываем слова искренней благодарности тем, кто на протяжении многих лет оберегал нашу Родину от любых посягательств, а также тем, кто сегодня несет службу на боевом посту, трудится во благо развития России. 

В Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особо теплые пожелания хочется адресовать нашим ветеранам, спасшим мир от фашистских захватчиков, а также труженикам тыла, всем тем, кто приближал День Победы. Ваш подвиг, героизм и воинская доблесть навсегда останутся в памяти потомков. Нынешнее поколение, я уверен, будет не только беречь ваши завоевания и достижения, но и приумножать их честным и кропотливым трудом.

В этот замечательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и надежного тыла. Пусть над нами всегда простирается мирное и чистое небо!  

Источник: Председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов
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