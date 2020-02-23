Николай Долгунов: День защитника Отечества – праздник самоотверженных и мужественных людей

От имени коллектива АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и от себя лично сердечно поздравляю якутян с праздником сильных, самоотверженных и мужественных людей – Днем защитника Отечества!

23 февраля мы отдаем дань уважения и высказываем слова искренней благодарности тем, кто на протяжении многих лет оберегал нашу Родину от любых посягательств, а также тем, кто сегодня несет службу на боевом посту, трудится во благо развития России.

В Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне особо теплые пожелания хочется адресовать нашим ветеранам, спасшим мир от фашистских захватчиков, а также труженикам тыла, всем тем, кто приближал День Победы. Ваш подвиг, героизм и воинская доблесть навсегда останутся в памяти потомков. Нынешнее поколение, я уверен, будет не только беречь ваши завоевания и достижения, но и приумножать их честным и кропотливым трудом.

В этот замечательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и надежного тыла. Пусть над нами всегда простирается мирное и чистое небо!

