Николай Долгунов: Благодаря мастерству ювелиров Якутии создаются уникальные шедевры

Уважаемые представители ювелирно-гранильной промышленности! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днем ювелира!

Якутия – самая крупная минерально-сырьевая кладовая мира. Сияние и невероятная чистота наших бессметных богатств – самоцветов, камней и драгоценностей – завораживают с первого взгляда.

Именно благодаря мастерству, таланту и трудолюбию специалистов ювелирного искусства создаются шедевры, покоряющие своей уникальностью.

Алмазэргиэнбанк поддерживает местных производителей, наша дочерняя компания «SAYBM» (ООО «СЭЙБИЭМ») реализует проект по созданию ювелирно-гранильного кластера, который призван обеспечить полный спектр услуг для предприятий отрасли. Мы стремимся создать все условия для продвижения якутских ювелирных брендов на внешние рынки.

Желаю ювелирам Якутии, ветеранам отрасли, всем мастерам этого изящного искусства здоровья, благополучия, достижения поставленных целей!

Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Николай Долгунов