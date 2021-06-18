Николай Долгунов: АЭБ проведет для жителей республики онлайн-Ысыах

Дорогие друзья! От имени большого коллектива Алмазэргиэнбанка и от себя лично поздравляю вас с национальным праздником Ысыах!

Этот праздник символизирует пробуждение и обновление природы, единение жителей нашей многонациональной республики и, конечно, отражает все богатство души народа.

В этом году в связи с установленными ограничениями отменены торжества в традиционном очном формате. Но мы в Алмазэргиэнбанке решили, что это не повод не отпраздновать вместе с нашими клиентами онлайн-Ысыах. Празднование будет продолжаться в течение всей следующей недели. На официальной странице банка в Instagram @almazergienbank мы проведем различные конкурсы, акции с ценными призами, разместим поздравления наших клиентов и многое другое. Поэтому следите за обновлениями и активно участвуйте в нашем общем празднике.

Искренне желаю вам счастья, благополучия, здоровья, пусть в ваших семьях царят гармония и согласие!

Мира и добра вам и вашим близким!

Председатель правления АЭБ

Николай Долгунов