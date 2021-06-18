18.06.2021
15:30
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Финансы

Николай Долгунов: АЭБ проведет для жителей республики онлайн-Ысыах

Дорогие друзья! От имени большого коллектива Алмазэргиэнбанка и от себя лично поздравляю вас с национальным праздником Ысыах!

Этот праздник символизирует пробуждение и обновление природы, единение жителей нашей многонациональной республики и, конечно, отражает все богатство души народа. 

В этом году в связи с установленными ограничениями отменены торжества в традиционном очном формате. Но мы в Алмазэргиэнбанке решили, что это не повод не отпраздновать вместе с нашими клиентами онлайн-Ысыах. Празднование будет продолжаться в течение всей следующей недели. На официальной странице банка в Instagram @almazergienbank мы проведем различные конкурсы, акции с ценными призами, разместим поздравления наших клиентов и многое другое. Поэтому следите за обновлениями и активно участвуйте в нашем общем празднике.   

Искренне желаю вам счастья, благополучия, здоровья, пусть в ваших семьях царят гармония и согласие!

Мира и добра вам и вашим близким!

Председатель правления АЭБ 
Николай Долгунов

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
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