Николай Долгунов: АЭБ остаётся стабильным и надёжным банком



Алмазэргиэнбанк сохраняет статус крупнейшего финансового института в республике, стабильность и надежность которого подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Об этом заявил председатель правления АЭБ Николай Долгунов в ходе ежегодного обращения к сотрудникам банка.



6 декабря нынешнего года Алмазэргиэнбанк отмечает 27-летие своей деятельности. Из-за действующих в регионе ограничений торжественное мероприятие для сотрудников АЭБ проходит в онлайн-формате.



Как подчеркнул Николай Долгунов, весной АЭБ прошёл плановую проверку Банка России.



«Благодаря слаженной работе команды банка и накопленному ранее опыту, проверка завершилась без предписаний. Кроме того, в конце октября рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило наш рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB, по рейтингу сохранен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе», — сказал он.



По словам председателя правления Алмазэргиэнбанка, подтверждение рейтинга кредитоспособности АЭБ в текущей непростой экономической ситуации говорит о правильности и последовательности выбранной стратегии развития, где ключевая роль отведена трансформации бизнеса и онлайн-сервисов.

«В совокупности два этих фактора — успешное прохождение проверки ЦБ и подтверждение рейтинга кредитоспособности — повлияли на снижение регуляторной и надзорной нагрузки на банк, что дало нам возможности для трансформации, улучшения внутренних бизнес-процессов и цифровой платформы», — заявил Николай Долгунов.