Николай Дегтярев: С 100-летием профсоюзного движения в Якутии!

Поздравление Председателя Федерации профсоюзов Якутии Николая Дегтярева с 100-летием профсоюзного движения Якутии и Днем профсоюзного работника в республике

Уважаемые профсоюзные активисты! Дорогие коллеги!

От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и от себя лично примите искренние поздравления со знаменательным событием в истории нашей республики — 100-летием создания профсоюзного движения в Якутии.

История профсоюзов – это история реализации принципов солидарности и взаимопомощи, история развития отношений, именуемых нами сегодня социальным партнерством. История профсоюзного движения Якутии – это история тысяч судеб, связанных с профсоюзной работой, трудовых коллективов, людей труда, чьи права и интересы находятся под контролем профсоюзных организаций.

Профсоюзам Якутии есть чем гордиться и есть что рассказать. Пройденный за столетие путь был насыщен яркими событиями, переломными моментами, победами и поражениями. Была и борьба профсоюзных активистов с социальной несправедливостью, и поиск новых конструктивных способов защиты интересов работников. Это был вековой путь постоянного развития, движения вперед.

Сегодня главным принципом деятельности Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и входящих в ее структуру отраслевых профсоюзных организаций является социальный диалог. Профсоюзы Якутии ведем настойчивую, постоянную и системную работу по совершенствованию социального партнёрства, повышению качества соглашений и коллективных договоров, принципиально требуя их неукоснительного выполнения.

Спустя вековой отрезок времени с момента создания профсоюзного движения в республике, мы воздаем должное и выражаем огромную благодарность лидерам и активистам профсоюза, ветеранам профсоюзного движения, которые прошли с профсоюзами огромный путь, проделали большой труд, сохранили традиции профсоюзов Якутии и позволили своим преемникам нести и развивать дальше идеи профсоюзного движения.

Профсоюзы Якутии видим себя в будущем как сильные, независимые и эффективные организации. И, несмотря на то, что мы прошли долгий путь к этой цели — многое у нас еще впереди. Уверен, что благодаря настойчивости и принципиальности позиции профсоюзов нам и в дальнейшем удастся решать важные задачи, связанные с отстаиванием трудовых прав и интересов трудящихся республики. Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, стабильности, новых перспектив и достижений!

Председатель Федерации профсоюзов РС(Я) Н.Н. Дегтярев