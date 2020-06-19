Николай Дегтярев поздравил работников санаториев «Чэбдик» и «Абырал»

Председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев сегодня поздравил работников санаториев «Чэбдик» и «Абырал» с наступающим Днем медицинского работника.

С начала распространения пандемии коронавируса на территории республики на базе этих санаториев, находящихся под учредительством Федерации профсоюзов республики были развернуты обсерватории.

К примеру, санаторий «Чэбдик» (главный врач Евгения Чеботарева) работает как обсерватор с 18 апреля. За это время через обсерватор прошли 223 человек, в работе по борьбе с коронавирусом задействованы 25 человек, которые работают сменами.

Санаторий «Абырал» под руководством главврача Алены Ивановой как обсерватор работает также с 18 апреля. С того времени обсервацию здесь прошли 136 человек. Задействованы 13 работников, которые все это время, не выходя, находятся в обсерваторе.

Николай Дегтярев в приветственном послании выразил благодарность коллегам — работникам санаториев за этот огромный труд.

«В этот праздничный день мы адресуем вам слова искренней благодарности за ваш большой труд и слова поддержки в дни, когда вы по долгу службы вынуждены находиться в стенах обсерватора для борьбы с коронавирусной инфекцией. В эти месяцы вами проделан титанический труд, день ото дня на своем служебном посту вы проявляете мужество и профессионализм. Низкий поклон вам!», — говорится в поздравлении председателя.

От имени Федерации профсоюзов республики работникам санаториев направлены почетные грамоты и благодарственные письма, а также доставлены праздничные торты.

В свою очередь работники санаториев передали благодарность Федерации профсоюзов Якутии за поддержку и постоянное взаимодействие в сложный период борьбы с коронавирусной инфекцией.