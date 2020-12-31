Николай Дегтярев: Новый год – праздник, связанный с надеждами на лучшее

Уважаемые якутяне! Дорогие друзья!

От имени Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и от себя лично тепло и сердечно поздравляю вас с Новым 2021 годом!

Еще один год уходит в историю. Мы завершаем сложный, противоречивый 2020-ый год, который поставил всех нас перед новыми вызовами — стремительно менялся наш привычный ритм жизни, произошли изменения в социально-трудовых отношениях. Новые реалии заставили нас пересмотреть ценности жизни, быть более чуткими, толерантными, ценить простые радости жизни. Вместе с тем год 2020-ый запомнится многим из нас как год открытий, новых возможностей, еще большего сплочения.

Профсоюзы Якутии вступаем в знаменательный 2021-ый год. В следующем году мы отметим вековой юбилей основания профсоюзного движения в нашей республике. За столетие профсоюзами пройден насыщенный путь по выражению и отстаиванию законных прав и жизненных интересов человека труда, обеспечению его здоровыми и безопасными условиями труда и надежными социальными гарантиями.

История длиною в столетие написана нашими профсоюзными лидерами, активистами — людьми с активной гражданской позицией, неравнодушными общественниками, энтузиастами со смелыми идеями, организаторами, готовыми поддержать свои коллективы. И наш долг перед старшими товарищами в юбилейный год – увековечить их имена, сберечь историю профсоюзного движения в нашей республике и вносить в нее свою лепту.

Как и столетие назад, сегодня время бросает вызов профсоюзам всей страны. И мы верим, что благодаря высокому уровню организованности, солидарности и единства профсоюзных организаций мы сможем достойно отстоять трудовые права работников в этот сложный период пандемии коронавируса.

Дорогие друзья! Новый год – праздник, связанный с надеждами на лучшее. Пусть наступающий год подарит всем благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем начинаниям всегда и во всем. Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Саҥа дьылынан! Саҥа дьолунан!

Председатель Федерации профсоюзов РС(Я)

Н.Н. Дегтярев