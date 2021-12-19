Николай Чудотворец 19 декабря 2021 – традиции, приметы, обычаи Николы Зимнего

День святителя Николая — день памяти святого Николая Чудотворца, отмечаемый 6 (19) декабря. В Римско-католической церкви память совершается 6 декабря по григорианскому календарю, в православной церкви 6 декабря по юлианскому календарю (в XX и XXI веках — 19 декабря по григорианскому календарю). Праздник установлен в память преставления святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых в Русской православной церкви.

Кем был Святой Николай Чудотворец. История праздника

В отличие от большинства святых, о жизни которых узнается по поверьям и легендам, святой Николай – историческая личность. Годами его жизни принято считать 270 – 345 гг. н.э. По преданию Николай был единственным сыном у богатых и благочестивых родителей Феофана и Ноны. Они вымолили его у Бога, так как длительное время были бездетны, а за это обещали посвятить свое дитя религии. Святой Николай рано осиротел и жил оторвано от всех, погруженный в мир науки.

Уже отроком он был поставлен чтецом в храме, юношей рукоположен в сан священника, а молодым человеком принял епископский посох. Его церковная карьера начиналась во времена, трудные для христиан. Император Диоклетиан издал указ, по которому проповедование христианства на территории Римской империи каралось смертью.

Традиции на день Святого Николая Чудотворца

Никола зимний — день смерти Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, отмечаемый 6 (19) декабря. Название дня происходит от имени святого Николая Чудотворца. В славянском народном православии день завершает трёхдневный праздничный комплекс: Варварин, Савин, Николин дни.

День святого Николая начинает вереницу рождественских праздников 2021 года

В день Святого Николая обычно все вместе собирались в церкви, чтобы помолиться ему о здоровье, покровительстве, защите и так далее. Также частенько в деревнях и селах практиковался обычай ставить в храме совместную большую свечу за Николая Угодника, а для этого всей деревней собирали деньги. Также собирали средства всем селом и для того, чтобы устроить праздник.

На столах обычно были кутя, узвар, пшеничное пиво и другие блюда, а деткам обязательно преподносили «николайчики» (обычное печенье), говоря при этом деткам, что Святой Николай весь день их готовил для детей. Также в этот день принято было совершать как можно больше хороших поступков и дел. В Николаев день старались помочь беднякам, немощным и бездомным.

Приметы на день Святого Николая Чудотворца 2021 года

Считалось, что Николай Чудотворец является не только покровителем моряков, но также он помогает помириться, забыть все ссоры. Поэтому в этот праздник старались загладить все обиды, попросить прощения и самому простить своих обидчиков.

Если погода солнечная и теплая к Николаеву дню, то это говорило о том, что урожай будет скудным и бедным. Также наши предки считали, что чем больше в этот снега, тем больше будет зелени и травы летом.

Если на Николая будет холодная и морозная погода, то и вся зима такой будет, если же в этот праздник погода теплая, то, соответственно и зима будет не холодной.

Считалось, что день Николая ведет с собой и Никольские морозы: «Хвали зиму после Николина дня», «Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним», «Повезли зиму на санках до Николы, вот тебе и оттепель».

В праздник Николая Угодника крестьяне всего села складывались, варили пиво, ставили всем миром в церкви свечу и правили молебен о ниспослании всех благ, чтобы в следующем году был урожай на жито и плоды. После чего начиналось угощение всех поселян брагой, пивом, пирогами и веселая езда с песнями: «Здоровались со снежной зимой трижды объезжая вокруг села на санях». Остатки еды раздавались нищим. А в поговорках этот день описывали так: «Красна Никольщина пивом да пирогами», «На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья».

Что подарить на День Святого Николая Чудотворца 2021

Подарки на День Святого Николая Чудотворца зависят от возраста и увлечений детей. Например, более взрослых детей сладости не так уже обрадуют, как новые гаджеты или теплый модный свитер.

Поэтому мы решили создать список самых лучших подарков на День Святого Николая: Первое, конечно же, сладости, но только они подойдут больше маленьким детям. При этом не останавливайтесь на традиционных наборах. Можно самой приготовить, можно купить, но пусть это будет оформлено интересно и красочно. Любопытным и любознательным деткам подарите развивающие игры. Ведь их активность бьет ключом и свою энергию нужно куда-то девать. А такая игра заинтересует его и, что немаловажно, поможет в развитии интеллектуальных способностей ребенка. А вот одежду, например теплые свитера или кофты, джинсы, блузы, галстуки и рубашки, лучше дарить уже более взрослым детям, которым захочется пощеголять обновкой перед друзьями и одноклассниками. Можно также преподнести игрушки, но только такой подарок подойдет больше малышам. Если же вы хотите преподнести такой подарок взрослым детям, то для девочек лучше выбирать мягкие игрушки, а для мальчиков уже что-то более интересное, например, радиоуправляемый вертолет (парень это или уже мужчина, но в любом возрасте они мечтают о такой игрушке). Любому ребенку подойдут подарок-впечатление – сюда можно отнести билеты в кино, театр, цирк, представление, на экскурсии и другое. Поверьте — этот день он запомнит надолго.