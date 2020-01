View this post on Instagram

Лучший спортивный журналист Якутии Николай Бястинов и очаровательная Дарья Лаврова на "Новогоднем огоньке" в Якутске 🎄🎤🎶 . Видео @byastinov_news Новогодний дуэт с @daryalavrova_singer 💫🔥🎄😁 #нвксаха #новогоднийогонёк . #sakhalife #сновымгодом #якутск #Якутия