Николай Бугаев выступил с комментарием по посланию

От лица деятелей культуры и широкой общественности республики по итогам послания президента страны Владимира Путина, озвученного 21 апреля в «Манеже», выступил заместитель председателя Общественной палаты РС (Я), директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского Николай Бугаев. Он заострил внимание на двух моментах.

Первый, это то, что в ближайшие три года глава государства намерен направить дополнительно 24 млрд рублей на обновление домов культуры, библиотек и музеев в малых исторических городах России.

«Считаю это очень актуальным и важным, так как многие клубы и музеи, расположенные в малых городах, не получали должную финансовую поддержку со времен распада советского государства, и сегодня, в условиях современного, динамично развивающегося общества, это является первоочередной задачей, — подчеркнул Николай Дмитриевич.

И второй значимый момент, это объявление Владимиром Путиным о создании президентского фонда культурных инициатив, с целью поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд. По мнению Николая Бугаева, республика обязательно заявится на конкурс, чтобы поучаствовать в нем и постараться проявить себя так же уверенно, как на конкурсе президентских грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, по итогам которого Якутия в январе текущего года установила рекорд по количеству победителей и сумме привлечённых средств, заняв лидирующую позицию среди субъектов Дальнего Востока. В число грантово поддержанных проектов, представленных на конкурсе, в значительном количестве вошли также проекты по культуре и искусству.

Николай Дмитриевич остался удовлетворен посланием главы РФ: «Президент и правительство держат руку на пульсе событий, и то, что наша страна с достоинством преодолевает современные глобальные вызовы, такие как пандемия коронавируса и другие, доказывает в очередной раз, что система, выработанная годами, работает эффективно и слаженно и готова к новым переменам».