Николай Бугаев о ходе работы Координационного центра

В Координационный центр Общественной палаты Якутии поступили 179 обращений от граждан по вопросам частичной мобилизации. По всем заявлениям ведется адресная работа, сообщил на брифинге председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

Представители Общественной палаты Якутии в данный момент работают в воинских частях Приморского и Хабаровского краев. Завтра планируется вылет представителя Общественной палаты в Бурятию.

Продолжается сбор дополнительной экипировки, который расположен в Якутске на улице Орджоникидзе, дом 10. «Помощь в эти дни оказали Ассоциация «Подросток», коллективы поликлиники № 3 г. Якутска, магазина «Текстильград, частные лица», — сообщил Николай Бугаев.

Обратиться в Координационный центр можно по номеру 507-366 или подойти по адресу: улица Курашова, 24, кабинет 401.