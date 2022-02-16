Николай Бугаев: Электронное голосование на выборах — это веление времени

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования для всех регионов и на выборах всех уровней. При этом одной из самых главных задач является организация гражданского контроля над ДЭГ. Новая форма голосования удобна и комфортна для избирателя, особенно в условиях пандемии, что подтверждают данные социологических опросов.

Эксперт НОМ, председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев:

«Принятие Государственной Думой в первом чтении законопроекта, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах всех уровней в России — это веление времени. В некоторых регионах страны уже имеется опыт проведения ДЭГ.

В нашей республике тестирование системы ДЭГ в прошлом году прошло на высоком уровне. Более 90% населения Якутии имеют доступ к высокоскоростному интернету. Закрепление ДЭГ в федеральном законе даст возможность проголосовать многим тысячам избирателей.

Что касается общественного наблюдения за ДЭГ, то здесь нам поможет опыт коллег из Общественной палаты РФ, которым они охотно делятся, проводя обучение. В последние два года были опробованы технологии «цифрового сейф-пакета», онлайн контроля со стороны группы IT-экспертов. Безусловно, общественное наблюдение в цифровой среде требует профессиональных кадров.

У меня состоялся обстоятельный разговор с министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолием Семеновым на эту тему. Наша республика является одним из ведущих регионов в сфере IТ-технологий на востоке страны, обладает большим потенциалом, в том числе количеством профессионалов в этой сфере. Мы договорились о технической подготовке наблюдателей за ДЭГ.

Наша республика всегда отличалась легитимностью выборов. К тому времени, когда закон вступит в силу, мы должны быть готовы качественно подготовить наблюдателей за ДЭГ».