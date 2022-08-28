Николай Архипович умер не от вакцины – Амгинская ЦРБ

В соцсетях распространилась недостоверная информация о том, что глава Амгинского улуса, скоропостижно скончавшийся 27 августа, накануне прошел вакцинацию от коронавируса. Амгинская ЦРБ опровергает этот фейк.

Уважаемые жители Амгинского района, 27.08.2022 скоропостижно ушел из жизни Глава Амгинского района Николай Архипович Архипов. К сожалению в социальных мессенджерах и пабликах распространяется недостоверная, фейковая информация о кончине нашего уважаемого главы, в результате вакцинации от коронавирусной инфекции. От имени администрации ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ» заявляем, что Николай Архипович, в последнее время, не получал вакцину от COVID 19. Убедительно просим не верить ложной информации и ошибочным доводам распространяемым в социальных сетях. Причины ухода из жизни станут известны после проведения патологоанатомического исследования.

С уважением, Администрация ГБУ РС(Я) «Амгинская ЦРБ».