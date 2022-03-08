Николай Алексеев: Ни один человек даже не попытался предложить мне взятку…

или попросить совершить действия, нарушающие закон

В редакцию SakhaLife обратился АЛЕКСЕЕВ Николай Артурович, бывший первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия), полковник юстиции. Публикуем его письмо полностью.

Добрый день! К Вам обращается Алексеев Николай Артурович, репутации которого Вы наносите урон в своей публикации «Спецоперация в Якутске: Новые подробности», ссылаясь на неизвестный источник, который сообщил Вам заведомо ложную информацию. Я прошу в соответствии со статьей 46 Федерального закона «О средствах массовой информации» опубликовать данный мой ответ. Я считаю главным своим достижением за 25 лет службы в правоохранительных органах репутацию честного человека. Уверен, что все, кто меня знает лично, подтвердят это. Зная о моей репутации, за всё время службы в Следственном комитете России ни один человек даже не попытался предложить мне взятку или попросить совершить действия, нарушающие закон. По существу изложенных в публикации сведений поясняю, что я вообще не был знаком с Гришуковым И.В. Ни с какими просьбами он, либо иные лица, никогда ко мне не обращались ни по уголовному делу по обвинению Лебедева В.Н., ни по каким-либо иным уголовным делам, а также за общим покровительством. Также заявляю, что предположение о каком-либо материальном стимулировании меня со стороны Никитина И.Ю. не соответствует действительности. Уголовные дела в отношении и Лебедева, и Никитина были расследованы в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ и направлены в суд. Я бы очень хотел, чтобы Ваш, так называемый источник, повторил свою ложь, глядя мне прямо в глаза. Честь имею, полковник юстиции в отставке Алексеев Н.А.

Как сообщают источники SakhaLife, вчера, 7 марта в рамках дела по выявлению преступной сети оборотней в погонах были взяты объяснения у бывшего первого заместителя руководителя Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия), полковника юстиции АЛЕКСЕЕВА Николая Артуровича. В данное время Алексеев находится в статусе свидетеля.

Вчера инвестор золотодобывающих компаний, заявитель по данному делу Николай АГИБАЛОВ рассказал в интервью ЯСИА подробности дела.

В 2018 году Иван Гришуков, арестованный в рамках следствия по данному делу, убедил инвестора, что необходимо отнести 10 млн рублей в две структуры — 5 млн рублей в министерство внутренних дел и 5 млн рублей в следственный комитет Якутии. Деньги были успешно переданы Гришукову.

«Мое мнение, что его действия были мошеннические. Он аферист. Вполне возможно, что он эти деньги никуда не отдавал и просто присваивал себе», — поделился заявитель.

Во всем разберется следствие, которое продолжается.

SakhaLife следит за развитием событий.