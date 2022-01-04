04.01.2022
11:08
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Светская хроника
Николаевы на малой Родине
Аяна Николаева сообщила на своей странице в Инстаграм о поездке на родину всей семьи Николаевых:
Первая вылазка в люди в этом году совершенно душевно прошла в родной деревне нашей бабушки Кэнтике.
Несмотря на немного нетипичные морозные -48 даже посмотрели постройки к предстоящему Ысыаху Олонхо . В каждый наш приезд тут появляется новый объект). На этот раз — шикарный спортивный зал. Побродили по уникальному музею в школе. А кто-то в это время рыбачил и отморозил щеки. Вечером лечили медвежьим жиром.
Фото: @cherokeen
Источник: @cherokeen
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