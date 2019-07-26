Николаев встретился с Штыровым

Глава Якутии Айсен Николаев 26 июля встретился с государственным советником республики Вячеславом Штыровым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, в частности, речь шла о транспортном комплексе и дорожном хозяйстве.

Государственный советник поделился своим мнением о предстоящем старте пассажирского движения в Нижнем Бестяхе.

«Это событие, о котором мечтали многие поколения якутян. Оно должно сыграть важную роль в жизни республики. С одной стороны это повышает конкурентоспособность всех отраслей народного хозяйства, с другой – должно сказаться и на уровне жизни якутян», – сказал он.

Штыров отметил, что старт пассажирского движения откроет перспективу для дальнейшего развития транспортного комплекса. По его словам, необходимо продолжить строительство железной дороги в сторону Магаданской области.

Глава Якутии, в свою очередь, поддержал государственного советника и выразил уверенность в том, что Нижний Бестях станет важнейшим транспортно-логистическим центром не только республики, но и всего Северо-Востока страны.