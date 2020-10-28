Николаев: стратегия развития Арктики имеет огромное значение для Якутии

Указ об утверждении стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, подписанный президентом России, имеет огромное значение для Якутии как крупнейшего арктического региона страны, заявил глава республики Айсен Николаев.

«Сегодня развитие Арктики становится для Российской Федерации национальным приоритетом. Напомню, что за 2 месяца до принятия стратегии вступил в силу пакет федеральных законов, предусматривающих существенные преференции для инвесторов, работающих в Арктической зоне РФ. По сути, весь макрорегион получил статус экономической зоны. Логичное продолжение этой линии — стратегия развития Арктики и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. При этом я считаю очень важным, что во главе угла стоит не просто ускорение социально-экономического развития арктических территорий, а улучшение жизни людей, проживающих и работающих на этой территории», — сказал Айсен Николаев.

Он отметил, что стратегия развития Арктики разрабатывалась, в первую очередь, министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, и Якутия с самого начала очень активно включилась в этот процесс.

«При этом параллельно шла работа над стратегией развития арктической зоны Якутии, и основные положения нашей стратегии, которая была принята и утверждена в августе этого года, коррелируют с федеральным документом. Подходы к развитию экономических зон якутской Арктики, повышение транспортной доступности, экологическая безопасность – все это есть и в нашей республиканской стратегии, и в стратегии федеральной. Также в обоих документах уделяется внимание столь значимым для Якутии вопросам, как поддержка коренных малочисленных народов Севера и строительство на Крайнем Севере. И это, на мой взгляд, очень хороший пример взаимодействия между региональными и федеральными властями в области подготовки таких стратегических документов», — отметил глава Якутии, передает РИА Новости.