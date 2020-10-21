Николаев сообщил очень важную статистику по COVID-19

Глава Якутии Айсен Николаев 21 октября в режиме ВКС провёл суженное совещание оперативного штаба по недопущению распространения на территории РС (Я) новой коронавирусной инфекции. Руководитель региона сообщил, что с сегодняшнего дня в целом по стране меняется система подсчёта количества заболевших ковидом. Так, для полного отражения ситуации оперативным штабом России принято решение, что носители вируса, которые ранее не включались в число больных, должны будут учитываться в общем количестве заболевших.

За период с 1 по 10 октября, когда в республике наблюдался интенсивный рост случаев заболевания, по количеству выявленных инфицированных на 100 тысяч населения Якутия заняла 15-е место по стране. При этом у региона зафиксировано низкое количество больных с предварительным диагнозом «пневмония». Это говорит о том, что якутские врачи максимально точно определяют диагноз больных при пневмонии.

Ещё одна важная статистика касается количества госпитализации больных на 100 тысяч населения. По этому показателю республика одна из лидеров в стране. Так, за период с 1 по 10 октября по количеству госпитализации заболевших коронавирусной инфекцией регион занял второе место по стране: 225 случаев на 100 тысяч населения. Вместе с тем участники совещания отметили, что должны быть установлены чёткие критерии, по которым людей необходимо госпитализировать. Сегодня в республике развёрнуто уже 2583 коек.

Айсен Сергеевич отметил, что анализ данных, который даёт правительство РФ через Информационный центр мониторинга по мониторингу ситуации с коронавирусом, показывает, что регион в целом неплохо справляется с ситуацией.

Подводя итоги совещания, глава республики указал усилить работу по контролю в районах самоизолировавшихся граждан. Также в ответственный период сдачи в эксплуатацию новых объектов поручено усилить работу по недопущению распространения коронавируса в строительной отрасли.