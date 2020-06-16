Николаев сообщил о реорганизации модели госуправления в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев 16 июня в ходе онлайн заседания Ленского клуба, посвящённого теме «Дальний Восток: будущее после COVID-19», представил наработанный опыт региона в период пандемии коронавирусной инфекции в части системы государственного управления и коммуникации власти с населением.

По инициативе главы Якутии впервые заседание Ленского клуба проведено в онлайн формате с участием губернаторов дальневосточных регионов и ведущих российских экспертов. Модератором пленарного заседания выступила руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Глава Якутии Айсен Николаев 16 июня в ходе онлайн заседания Ленского клуба, посвящённого теме «Дальний Восток: будущее после COVID-19», представил наработанный опыт региона в период пандемии коронавирусной инфекции в части системы государственного управления и коммуникации власти с населением.

По инициативе Главы Якутии впервые заседание Ленского клуба проведено в онлайн формате с участием губернаторов дальневосточных регионов и ведущих российских экспертов. Модератором пленарного заседания выступила руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

В своём выступлении глава Якутии отметил, что одним из важных направлений деятельности региональных властей в период эпидемии стала информационная работа с населением, а именно доведение до людей достоверной и оперативной информации об эпидемиологической обстановке. Айсен Николаев рассказал, что ежедневно выступает с брифингами по эпидситуации, еженедельно проводит прямые эфиры с жителями республики во всех социальных сетях. «Пандемия коронавирусной инфекции показала насколько важно умение властей говорить с людьми открыто. Эпидемия заставила многих чиновников понять, что оперативная прямая коммуникация с людьми просто необходима. Теперь главное, закрепить эту привычку»,– подчеркнул Айсен Николаев.

Для сохранения этой практики власти Якутии намерены закрепить новые стандарты в рамках проекта «Госуправление 4.0». Проект в регионе в прошлом году был апробирован на базе Министерства имущественных и земельных отношений, сегодня в проекте участвуют четыре региональных министерства. Руководитель региона отметил, что цель проекта — реорганизация модели государственного управления, упрощение и ускорение принятия решений, предоставления госуслуг, минимизация ресурсов и внедрение инжиниринговых процессов управления.

Отдельно были затронуты благотворительная и волонтерская деятельность, добровольческая культура якутян и жителей всего Дальнего Востока, которая стала настоящей отдушиной в непростой период борьбы с опасной болезнью.

Айсен Николаев отметил, что в Якутии ряд волонтеров пополнялся ежедневно, объединяя всех неравнодушных граждан, готовых оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Большая помощь также была оказана со стороны малого, среднего и крупного бизнеса.

В своём выступлении Айсен Николаев остановился на вопросах пересмотра социальной политики и системы грантовой поддержки бизнеса и некоммерческого сектора, восстановления отраслей экономики от последствий глобальной пандемии COVID-19, привлечения местных кадров в перспективные отрасли экономики, реализации крупнейших инвестиционных проектов.

В ходе пленарного заседания губернатор Забайкальского края Александр Осипов и исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов поделились с опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией и принятыми решениями по стабилизации социальной и экономической жизни регионов. Экспертные мнения по лучшим практикам регионов по борьбе с новой коронавирусной инфекцией озвучили директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров и Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперты особо отметили положительный опыт Якутии в сфере выстраивания конструктивного и открытого диалога между главой региона и его жителями с использованием современных средств связи, оперативного принятия мер по поддержке как системообразующих предприятий, так и малого и среднего бизнеса, формирования активного волонтерского движения.

По итогам пленарного заседания глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил коллег за активное участие в онлайн заседании Ленского клуба и содержательную дискуссию. Он также внёс предложение, связанное с внедрением новых подходов взаимодействия между регионами Дальневосточного федерального округа. «Новые времена требуют от нас новых подходов к взаимодействию. В связи с этим предлагаю закрепить намерения о сотрудничестве между главами субъектов Дальнего Востока в посткоронавирусный период подписанием отдельного соглашения. Оно будет касаться взаимодействия не только в сфере здравоохранения, но и в сфере экономики, социальной политики, цифровых технологий. Я этот вопрос обсуждал с полпредом Президента РФ на Дальнем Востоке с Юрием Трутневым, и он поддержал это предложение. Мы должны ещё больше объединиться и двигать вперёд наш макрорегион», — резюмировал Айсен Николаев.

Губернаторы регионов, принимавшие участие в пленарном заседании Ленского клуба, единогласно поддержали инициативу главы Якутии и выразили уверенность, что соглашение будет способствовать установлению между регионами дружеских и партнёрских взаимоотношений.