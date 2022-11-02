Николаев рассказал, что восемь якутян остались на полях сражений

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил в своем тгк о возвращении на родину бойцов республиканского добровольческого отряда «Боотур».

Рад и горд был встретить их по возвращении на родную землю. Наши добровольцы с честью выполнили все поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции. Бойцы поделились, что все это время чувствовали поддержку своих земляков, и это придавало им силы и веры. Самое главное, что теперь они дома. Мы, в свою очередь, будем оказывать им всю необходимую помощь.

К сожалению, сегодня вернулись не все. Восемь якутян остались на полях сражений, защищая будущее нашей страны, будущее нас с вами. Память о них навсегда будет жива в наших сердцах. Мы не оставим их семьи и родных одних, окружим их заботой и вниманием.

Все наши бойцы – пример мужества, чести и отваги. Якутия, вся Россия гордится вами!