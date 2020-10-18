Глава Якутии был в травмпункте

Глава республики Айсен Николаев 17 октября в рамках объезда медицинских учреждений г. Якутска побывал в травмпункте – Республиканской больнице №2 — Центре экстренной медицинской помощи.

Ранее данное учреждение отличалось большой скученностью людей, медленным обслуживанием, устаревшей маршрутизацией, что было крайне неудобно травмированным людям. Им приходилось подниматься по лестнице, не было никаких лифтов.

Айсен Николаев в ходе посещения учреждения проверил работу подъёмника для больных, осмотрел рентген-кабинет, операционную, кабинеты первичного и вторичного приёма.

«Сегодня мы травмпункт практически не узнаём. Очередей нет. Это притом, что здесь проходит столько же людей, как и в прошлые годы – по 60-70 человек каждый день», — сказал по итогам осмотра Айсен Сергеевич.

Руководитель региона резюмировал, что это достигнуто благодаря серьёзному ремонту, переформатированию маршрутизации больных, а также с появлением лифтов и современной среде, которая ориентирована на создание удобных условий человеку. Айсен Николаев отметил, что, судя по отзывам, которые ему пишут в социальных сетях, качество медицинской помощи, получаемой в травмпункте, тоже заметно повысилось. По его мнению, в этом направлении с учётом борьбы с новой коронавирусной инфекцией также проведена большая работа.

