Николаев поручил министерствам и ведомствам наладить тесный контакт

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 3 июля провел совещание по рассмотрению хода реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» на территории Республики Саха (Якутия).

Как отметила вице-премьер правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА, в республике по нацпроекту «Демография» по линии министерств труда и социального развития, здравоохранения, образования и науки, по физической культуре и спорту реализуются 5 региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет», «Старшее

В 2020 году общий объём финансирования по нацпроекту составил 6 млрд 680 млн рублей, из которых 5 млрд 612 млн рублей предусмотрены из федерального бюджета.

По проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году запланирован ввод детских садов на 240 мест в с. Сунтар и на 280 мест в г. Нюрба, а также приобретение помещения для размещения детского сада-яслей в городе Якутске. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» запланировано строительство двух объектов – спального корпуса на 150 мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната в с. Сосновка Вилюйского улуса и спального корпуса на 200 мест для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в г. Олёкминске. По проекту «Спорт – норма жизни» до конца года будут введены многофункциональный спортивный зал в с. Бердигестях Горного улуса и спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса.

Айсен Николаев поручил Министерству строительства республики держать на особом контроле ход строительства социальных объектов, строящихся в рамках реализации национального проекта «Демография», оперативно решать все возникающие вопросы, начиная от технического присоединения объектов, заканчивая их материально-техническим оснащением.

По национальному проекту «Здравоохранение» в республике реализуются региональные проекты: «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения». В 2020 году по нацпроекту предусмотрено 7 млрд 970 млн рублей, в том числе в рамках федеральных соглашений 3 млрд 557 млн рублей.

Министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА доложила, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции отмечаются риски не достижения плановых показателей по числу граждан, прошедших диспансеризацию, по количеству посещений при выездах мобильных медицинских бригад в населенные пункты и районы республики, а также по количеству пролеченных иностранных граждан.

По итогам совещания Айсен Николаев отметил, что в целом на территории республики реализация мероприятий по национальным проектам «Демография» и «Здравоохранение» ведется по графику, но имеются вопросы, связанные с капитальными вложениями, реализацией текущих и постоянных проектов.