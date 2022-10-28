Николаев поблагодарил Гацалова

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поздравил Хаджимурата ГАЦАЛОВА с выдвижением на должность главного тренера России по вольной борьбе. Именитый спортсмен, чемпион Олимпийских игр был старшим тренером-консультантом сборной Якутии.

«Хаджимурат Солтанович вместе с тренерским штабом сборной республики провел огромную работу по подготовке наших борцов. Благодаря его наставничеству, спортсмены достойно представляли честь родной республики на различного уровня соревнованиях, добились немалых успехов. Мы гордимся, что человек с поистине мировым именем работал у нас», — написал в своем телеграм-канале Айсен Николаев.

Глава выразил благодарность Хаджимураду Гацалову за проведенную работу по подготовке сборной Якутии и выразил уверенность в том, что российская сборная по вольной борьбе в надежных руках и впереди у тренера и его воспитанников будет много новых ярких побед.

Сегодня во время рабочей встречи Хаджимурад Гацалов поблагодарил Айсена Николаева за проведение в республике масштабного турнира памяти Дмитрия Коркина.

«В это непростое время нашли и время, и возможности провести турнир на таком высоком уровне, где участвуют спортсмены многих стран, можно сказать, малый чемпионат мира. После Кубка мира такие соревнования в стране не проводили. Рад, что именно здесь у вас это получилось», — отметил Гацалов.

Напомним, по приглашению главы Якутии именитый спортсмен, чемпион Олимпийских игр в Афинах, пятикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Хаджимурад Гацалов с 2021 года работал старшим тренером-консультантом сборной Якутии по вольной борьбе.