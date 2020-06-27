Реконструкция самого южного аэропорта Якутии идет по плану

27 июня глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район ознакомился с ходом реконструкции объектов «Аэропорта Нерюнгри».

Напомним, что в прошлом году руководству республики удалось добиться выделения из федерального бюджета 38 млрд рублей на реконструкцию 16 аэропортов Якутии. Согласно комплексному плану, в этом году должна быть завершена реконструкция аэропорта с. Верхневилюйск, в 2021 году – аэропортовых комплексов Олёкминска и Жиганска, а в 2022 – аэропорта Нерюнгри. Также заключены три контракта по разработке проектной документации по реконструкции аэропортов «Маган», «Усть-Нера» и «Полярный».

Директор филиала «Аэропорт Нерюнгри» Леонид Жарников отметил, что работа в этом направлении начата в 2019 году. На эти цели из федерального бюджета выделено 7 млрд 475 млн рублей. Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключён с ООО «Стройдорсервис», генеральным заказчиком является ФКП «Аэропорты Севера».

В аэропорту Нерюнгри будет реконструирована искусственная взлётно-посадочная полоса, 2 рулежные дорожки с перронами на 12 мест стоянок воздушных судов. Кроме этого, построят служебно-пассажирское здание площадью 9 тыс. кв. метров с пропускной способностью 300 пассажиров в час, аварийно-спасательную станцию и расходный склад ГСМ на 960 кубических метров.

Строительство идёт по графику без отставаний. За 2020 год освоено 555, 9 млн рублей или 31,6% от годового плана. Выполнены работы по отсыпке патрульной автодороги, зоны КРМ, вертикальной планировке площадки склада ГСМ, по завозу материалов.

На данный момент разрабатывается рабочая документация объектов, ведётся вырубка леса, разбирается имеющееся покрытие перрона-1, проводятся земляные работы на РД-1, устройство патрульной дороги, периметрового ограждения, наружных инженерных сетей, котлована под здание аэровокзала.