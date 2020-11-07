Николаев ищет место под образовательный комплекс всей долины Туймаада

Глава Якутии Айсен Николаев 7 ноября осмотрел земельный участок, расположенный на территории городского округа «Жатай», потенциально рассматриваемый под будущее строительство образовательного комплекса «Точка будущего». Проект будет реализован с участием Благотворительного фонда «Новый дом», учредителем которого является ведущий российский инвестор, бизнесмен и меценат Альберт Авдолян.

Территория возможного места строительства образовательного комплекса свободна от застроек и расположена при въезде с региональной автодороги «Нам» в 8-и километрах от границ городом Якутск.

Как сообщила руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) Ирина Алексеева, данный земельный участок был сформирован под комплексную жилую застройку, поэтому обеспечен сетями инженерной инфраструктуры. Кроме того, за счёт объединения трёх земельных участков общая площадь территории будущей застройки может расшириться до 37, 9 га. Данная территория примечательна и тем, что здесь рядом расположены посёлок Жатай и СОНТ «Сатал», в котором проживает большое количество семей с детьми.

Айсен Николаев отметил, что первый в стране образовательный комплекс «Точка будущего» был построен в Иркутске. Себестоимость проекта по строительству на огромной территории современного образовательного комплекса на 1000 учебных мест составила около 5 млрд рублей. В этой школе дети обучаются абсолютно бесплатно, причем их значительную часть составляют дети из приёмных семей, для которых на территории образовательного комплекса построен коттеджный посёлок.

«Мы по итогам переговоров с учредителем Благотворительного фонда «Новый дом» Альбертом Авдоляном и генеральным директором Госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым договорились, что второй такой объект будет построен в Якутске. В течение двух месяцев мы провели большую работу по подбору земельного участка для строительства образовательного комплекса «Точка будущего». Сейчас мы рассматриваем участок в районе Жатая, так как здесь имеется свободный земельный участок площадью свыше 20 гектаров, он также обеспечен сетями инженерных коммуникаций. Уверен, что со строительством современного образовательного комплекса здесь будет создана реальная «Точка будущего» для системы образования всей долины Туймаада», — подчеркнул глава республики.

Реализация проекта по созданию образовательного комплекса «Точка будущего» запланирована в 2021-2022 годах, ввод объекта в течение 2022-2023 года.