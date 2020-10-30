Николаев и Фальков обсудили актуальные вопросы

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования РФ Валерием ФАЛЬКОВЫМ. На встрече были подняты вопросы, касающиеся развития науки и системы высшего образования республики и взаимодействия с федеральными органами власти в этом направлении, в частности, вопросы обеспечения новой инфраструктурой ряда республиканских вузов и участия НОЦ «Север» в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета.

Глава региона рассказал Министру о реализации второго этапа Комплексных научных исследований, направленных на изучение производительных сил и социальной сферы Якутии.

Внимание министра было привлечено и к вопросам инфраструктурного обеспечения системы высшего образования республики, в частности, к строительству нового учебно-лабораторного корпуса Медицинского института СВФУ.

Глава региона и министр также рассмотрели подходы по участию НОЦ «Север» в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета для развития деятельности. Это единственный научно-образовательный центр в Дальневосточном федеральном округе. При этом проект уже стал межрегиональным, заявка на участие в конкурсе подготовлена с участием Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа и Камчатского края. Миссия центра – ускорение трансфера технологий, знаний и кадров в различные отрасли экономики северных регионов.

Напомним, что НОЦ «Север» создан указом главы Якутии в сентябре 2019 года путем интеграции научных, исследовательских и образовательных ресурсов Академии наук РС(Я), Якутского научного центра и научных институтов Сибирского отделения РАН, СВФУ с производственными, трудовыми и финансовыми ресурсами предприятий из реального сектора экономики — индустриальных партнеров центра.