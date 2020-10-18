Николаев: Для Якутии с её огромными территориями трудно переоценить важность транспортной доступности

Уважаемые работники дорожного хозяйства!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства! Отрасль дорожного хозяйства по праву считается одной из важнейших составляющих социально-экономического развития Якутии. Без развитой транспортной инфраструктуры, качественных и безопасных дорог нельзя говорить ни о повышении уровня жизни якутян, ни о промышленном росте, ни об инвестиционной привлекательности региона.

Для Якутии с её огромными территориями особенно трудно переоценить важность транспортной доступности, которая затрагивает жизни сотни тысяч якутян. Именно работники предприятий дорожного хозяйства своим высоким профессионализмом, добросовестным отношением к делу, ответственностью решают вопросы транспортного обеспечения городов и посёлков, сёл и наслегов республики. На ваших плечах лежит огромная ответственность за бесперебойное транспортное сообщение.

В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в нашей республике ни на один день не были приостановлены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог федерального и регионального значений, благодаря этому нашим дорожникам удалось добиться рекордных показателей. До конца 2020 года благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работники предприятий дорожного хозяйства приведут в нормативное состояние 211 километров региональных автодорог и 23,5 километров улично-дорожной сети городской агломерации города Якутска.

Во второй декаде октября ожидается долгожданный жителями республики ввод автомобильной дороги «Кобяй» с выходом на федеральную трассу «Вилюй». Большой объём работ проведён на участках региональных автодорог «Умнас», «Анабар», «Амга», «Нам».

Уверен, что и в дальнейшем вы будете работать также чётко и слаженно, динамично развивая дорожно-транспортную сеть родной республики.

Желаю всем работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях во благо развития Якутии и всей страны!



Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев