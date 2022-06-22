Никого нет дома: как сделать перерасчет за коммуналку в отпуске?

В летний сезон отпусков многие якутяне уезжают на отдых и оставляют квартиру пустовать. В каких случаях жильцы могут получить перерасчет за время длительного отсутствия в квартире, разъясняет Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии.

Получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги с уменьшением платежа имеет право гражданин, только в том случае, если его отсутствие продолжалось пять календарных дней и больше, при этом дни отъезда и приезда в учет не идут.

Еще одно обязательное условие — отсутствие счетчиков и невозможность их установки с технической точки зрения. Если индивидуальные приборы учета есть, то начисления будут производиться по показаниям.

Уменьшение платежей возможно по таким услугам как холодное и горячее водоснабжение, за вывоз мусора, водоотведение (канализация), газ и электричество (за исключением коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению на цели отопления).

Не подлежат перерасчету платы жилищные услуги (наем, содержание жилого помещения, взнос на капитальный ремонт), прочие услуги (радио, антенна), а также коммунальные услуги по отоплению, электроснабжению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений.

Заявление о перерасчете можно подать в управляющую организацию перед отъездом либо не позднее 30 суток после возвращения. С заявлением нужно приложить акт обследования об отсутствии технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета.

Также необходимо документально подтвердить свое отсутствие. Это могут быть билеты на поезд или самолет, путевка, справки о командировке, из медучреждения о стационарном лечении, бронь в гостинице, и другое. Перерасчет производится в течение пяти рабочих дней после получения заявления.

Документы, используемые в качестве основания для перерасчета, должны содержать реквизиты выдавшей его организации, печать, подпись выдавшего его ответственного лица, контактный телефон, дату выдачи и регистрационный номер. Организация, производящая перерасчет, вправе проверить подлинность предоставленных документов.