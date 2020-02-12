Никитин заключен под стражу — Следком Якутии

Бывший генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» и народный депутат Игорь Никитин заключен под стражу. Он уличен в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» и директора Общества с ограниченной ответственностью «Норд-Спецстрой-1» по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, и злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ)», – сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

Им вменяется искусственное завышение стоимости строительства нескольких автозаправочных станций в Республике Саха (Якутия), а также незаконные действия по передаче нефтегазовой компании самоходного крана по искусственно завышенной стоимости взамен нефтепродуктов.

11 февраля 2020 года по ходатайству руководителя следственной группы отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Мещанским районным судом города Москвы в отношении бывшего генерального директора Акционерного общества «Саханефтегазсбыт» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему уже предъявлено обвинение.

Его соучастник — директор Общества с ограниченной ответственностью «Норд-Спецстрой-1» объявлен в розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.