13.11.2022
19:09
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Спорт
Никита Хабаров стал абсолютным победителем республиканского турнира по борьбе хапсагай
Республиканский турнир по борьбе хапсагай на призы братьев Ноговицыных завершился в столице республики сегодня, 13 ноября.
Никита Хабаров из Нюрбы стал абсолютным победителем в весе свыше 75 кг.
Фото: Надежда Коротова
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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