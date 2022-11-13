Никита Хабаров стал абсолютным победителем республиканского турнира по борьбе хапсагай

Республиканский турнир по борьбе хапсагай на призы братьев Ноговицыных завершился в столице республики сегодня, 13 ноября. Никита Хабаров из Нюрбы стал абсолютным победителем в весе свыше 75 кг.

Фото: Надежда Коротова Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх