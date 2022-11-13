13.11.2022
19:09
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Спорт

Никита Хабаров стал абсолютным победителем республиканского турнира по борьбе хапсагай

Республиканский турнир по борьбе хапсагай на призы братьев Ноговицыных завершился в столице республики сегодня, 13 ноября.

Никита Хабаров из Нюрбы стал абсолютным победителем в весе свыше 75 кг.

Фото: Надежда Коротова
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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