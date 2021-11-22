22.11.2021
09:30
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Путешествия & Отдых

Никита Греци на якутских лошадях — из Магадана в Лондон

Кругосветный путешественник Никита Греци преодолел на якутских лошадях более тысячи километров Англичанин Никита Греци преодолел на якутских лошадях более тысячи километров, проехал по Колымской трассе всю Магаданскую область, пересек границу с Якутией и остановился в селе Томтор Оймяконского улуса. В октябре прошлого года он отправился в путь из Магадана на якутских лошадях, на которых он планировал объехать всю Россию, половину Европы и добраться до Великобритании.

Конный путешественник поделился своими впечатлениями в инстаграме: «На грани жизни и смерти все становится вкуснее, чувствуешь себя лучше, ты больше смеешься, и кажется, что время исчезает. Кажется, что каждое мгновение длится вечно», — написал в соцсети Никита Греци.

Фото: Никита Греци
Источник: Инстаграмм
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