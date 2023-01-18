18.01.2023
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Погода

️Никаких передышек: Лютые холода бушуют вовсю

Мясо якутских лошадей богато омега-3 кислотой. С точки зрения питания человека оно является диетическим, поскольку содержит одинаковое количество омега-3 и омега-6 ПНЖК. Ценность такого соотношения связана с пониженным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.


На большей части погода без осадков, местами морозные туманы. На побережье местами поземки при ветре 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -48-53°, в пониженных местах, в центральных районах, на юге, северо-востоке, северо-западе -53-58°, в Арктических районах -38-43°, местами -33-38°, днем -43-48°, местами в центральных районах, на юге, северо-западе, северо-востоке -47-52°, в Арктических районах -32-37°, местами -27-32°.

В Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер западный 1-3 м/с. Температура ночью -48-50°, в окрестностях -50-52°, днем -46-48°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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