️Никаких передышек: Лютые холода бушуют вовсю

Мясо якутских лошадей богато омега-3 кислотой. С точки зрения питания человека оно является диетическим, поскольку содержит одинаковое количество омега-3 и омега-6 ПНЖК. Ценность такого соотношения связана с пониженным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.



На большей части погода без осадков, местами морозные туманы. На побережье местами поземки при ветре 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -48-53°, в пониженных местах, в центральных районах, на юге, северо-востоке, северо-западе -53-58°, в Арктических районах -38-43°, местами -33-38°, днем -43-48°, местами в центральных районах, на юге, северо-западе, северо-востоке -47-52°, в Арктических районах -32-37°, местами -27-32°.

В Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер западный 1-3 м/с. Температура ночью -48-50°, в окрестностях -50-52°, днем -46-48°.