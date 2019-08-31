31.08.2019
15:27
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Светская хроника
Ника и Нюргуша взяли себе питомцев
Звезда якутского шоу-бизнеса, тамада Нюргуша взяла себе щенка породы лайки. А взяв, спросила совета у своих подписчиков, как назвать нового питомца. На это тамада получила более трехсот вариантов. В итоге она остановила свой выбор на кличке «Симба» и сняла пародийное видео на мультфильм «Король Лев».
А сегодня «пополнением» в семье поделилась певица Ника. Маленького котенка принесла домой 18-летняя дочь певицы Аделина.
Кличку для питомца в семье певицы еще не выбрали.
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