Ника и Нюргуша взяли себе питомцев

Звезда якутского шоу-бизнеса, тамада Нюргуша взяла себе щенка породы лайки. А взяв, спросила совета у своих подписчиков, как назвать нового питомца. На это тамада получила более трехсот вариантов. В итоге она остановила свой выбор на кличке «Симба» и сняла пародийное видео на мультфильм «Король Лев».

А сегодня «пополнением» в семье поделилась певица Ника. Маленького котенка принесла домой 18-летняя дочь певицы Аделина.

Кличку для питомца в семье певицы еще не выбрали.