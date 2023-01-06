В аэропорту Якутска родные, друзья, коллеги встретили участника специальной военной операции:

Любимый муж приехал, наконец-то встретились 🙏🙌 как же я скучала, до сих пор не верится😭❤️😘

Так уж устроено природой: ничто так не усиливает любовь к человеку, как страх его лишиться❤️

Спасибо всем за тёплые слова 🤗🙌🙏😘

Делится своей радостью @tuyara_zhirkova_3

