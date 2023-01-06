06.01.2023
16:46
549

Общество

Ничто так не усиливает любовь к человеку, как страх его лишиться

В аэропорту Якутска родные, друзья, коллеги встретили участника специальной военной операции:

Любимый муж приехал, наконец-то встретились 🙏🙌 как же я скучала, до сих пор не верится😭❤️😘
Так уж устроено природой: ничто так не усиливает любовь к человеку, как страх его лишиться❤️
Спасибо всем за тёплые слова 🤗🙌🙏😘

Делится своей радостью @tuyara_zhirkova_3

Источник: @tuyara_zhirkova_3

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