10.01.2023
14:38
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Светская хроника

Ничто не греет наши души как северный мороз…

«Над нами всегда бушует шторм, завывают грозы. Ничто не греет наши души, как северный мороз», — певица Анжелика Жиркова @greenapelsin7 спела о мертвых розах.

Песня посвящена Мортише Аддамс, матери Уэнздей 🥀

Грин Апельсин — Мёртвые розы

Слышишь капель звук это не дождь это слёзы
Сегодня мы вместе умрем от грусти смертельной дозы
Ничто не греет наши души как северный мороз
И завядшие холодом убытие мертвые розы
Слышишь капель звук это не дождь это слёзы
Сегодня мы вместе умрем от грусти смертельной дозы
Ничто не греет наши души как северный мороз
И завядшие холодом убытие мертвые розы

Известная молодая певица из Якутии покоряет города
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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