10.01.2023
14:38
515
Светская хроника
Ничто не греет наши души как северный мороз…
«Над нами всегда бушует шторм, завывают грозы. Ничто не греет наши души, как северный мороз», — певица Анжелика Жиркова @greenapelsin7 спела о мертвых розах.
Песня посвящена Мортише Аддамс, матери Уэнздей 🥀
Грин Апельсин — Мёртвые розы
Слышишь капель звук это не дождь это слёзы
Сегодня мы вместе умрем от грусти смертельной дозы
Ничто не греет наши души как северный мороз
И завядшие холодом убытие мертвые розы
Слышишь капель звук это не дождь это слёзы
Сегодня мы вместе умрем от грусти смертельной дозы
Ничто не греет наши души как северный мороз
И завядшие холодом убытие мертвые розы
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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