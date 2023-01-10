«Над нами всегда бушует шторм, завывают грозы. Ничто не греет наши души, как северный мороз», — певица Анжелика Жиркова @greenapelsin7 спела о мертвых розах.

Песня посвящена Мортише Аддамс, матери Уэнздей 🥀

Грин Апельсин — Мёртвые розы

Слышишь капель звук это не дождь это слёзы

Сегодня мы вместе умрем от грусти смертельной дозы

Ничто не греет наши души как северный мороз

И завядшие холодом убытие мертвые розы

Слышишь капель звук это не дождь это слёзы

Сегодня мы вместе умрем от грусти смертельной дозы

Ничто не греет наши души как северный мороз

И завядшие холодом убытие мертвые розы