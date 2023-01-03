03.01.2023
12:35
437
Общество
Ничего особенного: Просто потеплело до -40
Ничего особенного, просто в Якутске 2 января потеплело до минус 40 градусов. И народ вышел погулять и покачаться на качелях.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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