03.01.2023
12:35
437

Общество

Ничего особенного: Просто потеплело до -40

Ничего особенного, просто в Якутске 2 января потеплело до минус 40 градусов. И народ вышел погулять и покачаться на качелях.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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