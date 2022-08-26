26.08.2022
15:47
427

Желток

Ничего особенного, просто глава Верхневилюйского улуса прыгает на батуте 🤣

Ничего особенного, просто глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин прыгает на батуте — передает телеграм-канал Yakutsk News.

Поднимаем себе настроение 😁

Фото: Видео: SashaLoveSpb
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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