26.08.2022
15:47
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Желток
Ничего особенного, просто глава Верхневилюйского улуса прыгает на батуте 🤣
Ничего особенного, просто глава Верхневилюйского улуса Владимир Поскачин прыгает на батуте — передает телеграм-канал Yakutsk News.
Поднимаем себе настроение 😁
Фото: Видео: SashaLoveSpb
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
#Верхневилюйский район#Владимир Поскачин#Ничего особенного просто глава Верхневилюйского улуса прыгает на батуте 🤣#республика саха (якутия)#Якутия
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