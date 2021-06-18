Ничего не подозревающего якутянина задержали на почте

Более 500 граммов сильнодействующего вещества прегабалин в посылке из Китая обнаружили сотрудники службы по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий при получении посылки с запрещенным препаратом был задержан житель Якутии. В международном почтовом отправлении, направленном в его адрес, находились прозрачные пакеты с порошком белого цвета.

Исследование показало, что содержимое пакетов является сильнодействующим веществом прегабалин («лирика»), запрещенное к ввозу на территорию России. Мужчина дал признательные показания и подтвердил, что знал о незаконности своих действий.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ служба по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни возбудила уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Справка:

Незаконное перемещение через государственную границу РФ (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ст. 226.1 УК РФ («контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.