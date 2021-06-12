Ничего не подозревая, мужчина перевел деньги…

59-летнего мужчину обманули мошенники, попросив полную предоплату товара.

8 июня мужчина через приложение «ДромБаза» нашел продавца двигателя для своей автомашины Тойота Королла Филдер за 50 000 рублей.

В ходе переписки на сайте, они с продавцом договорились о предоплате на его банковский счет. Ничего не подозревая, мужчина перевел денежные средства за товар в размере 50 300 рублей через приложение «Сбербанк онлайн». После чего продавец перестал выходить на связь, а аккаунт заблокировал.

Это один из самых распространенных видов мошенничества, поэтому никогда не соглашайтесь на предоплату, если не уверены в надёжности продавца.

В другом случае 10 июня около 6 часов вечера 61-летней женщине поступил звонок от якобы сотрудницы «Альфа-банка», которая представилась Соболевской Яной. Представитель банка сообщила, что с ее кредитной карты была попытка снятия денежных средств в размере 108 000 рублей.

В ходе разговора, Яна узнала, что на кредитной карте женщины имеется сумма в 120 000 рублей, она сообщила, что их необходимо снять и перевести на «безопасные счета».

Также доблестная лжесотрудница банка предупредила, что с женщиной свяжутся сотрудники полиции. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился капитаном полиции Олегом Борисовичем Кравцовым. Он сообщил, что идут следственные действия по выявлению нечестных сотрудников «Альфа-банка» и сказал женщине не разглашать никому данную информацию, иначе она «попадет под статью».

Таким образом, мошенники под видом сотрудников банка и правоохранительных органов, заставили женщину снять и перевести на различные абонентские номера 120 000 рублей.

Полиция предупреждает, если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов с сообщениями по вышеуказанной схеме – перезванивайте по официальным номерам организаций. Берегите свои финансы!